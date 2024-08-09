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Kırklareli'nde Firari Şüpheliler Yakalandı

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Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranması olan 2 firari jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarma ekipleri, Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde silahla tehdit ve mala zarar verme olaylarına karışan şüphelileri yakaladı. Operasyon sırasında araçlarında gizlenmiş silah ve mermi bulundu.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranması olan 2 firari jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde silahla tehdit ve mala zarar verme olaylarına karışan firari şüphelileri yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde A.Ş. ve S.Y'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Yapılan aramada araçlarının motor kısmında gizlenmiş silah ve mermi ele geçirildi.

Operasyon ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Lüleburgaz Operasyon Jandarma Güvenlik Yakalama Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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