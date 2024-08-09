Kırklareli'nde Firari Şüpheliler Yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranması olan 2 firari jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde silahla tehdit ve mala zarar verme olaylarına karışan firari şüphelileri yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde A.Ş. ve S.Y'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Yapılan aramada araçlarının motor kısmında gizlenmiş silah ve mermi ele geçirildi.

Operasyon ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ