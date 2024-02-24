Kırklareli'nde firari hükümlü yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 8 yıl 6 ay 15 gün yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde 8 yıl 6 ay 15 gün yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Kaynarca beldesinde yakalandı.

İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi. - KIRKLARELİ