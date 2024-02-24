Kırklareli'nde firari hükümlü yakalandı
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından aranan ve 8 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalandı. Yakalanan şüpheli, Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde bulunuyordu. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından hükümlü cezaevine teslim edildi.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 8 yıl 6 ay 15 gün yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde 8 yıl 6 ay 15 gün yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Kaynarca beldesinde yakalandı.
İşlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi. - KIRKLARELİ