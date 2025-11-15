Kırklareli'nde FETÖ'ye Yönelik Operasyonda 6 Şüpheli Yakalandı

Haberler

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yurt dışına kaçmaya çalışan 6 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Kırklareli'nde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yurt dışına kaçmaya çalışan altı şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. FETÖ şüphelisi oldukları değerlendirilen ve Bulgaristan sınır hattından yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 6 kişi yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 5'i sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, bir şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
