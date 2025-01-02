Kırklareli'nde Evde Yangın Çıktı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesindeki bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesi Hacı Hasan Mahallesi'nde Fatma T'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken evde hasar oluştu. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa