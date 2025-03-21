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Kırklareli'nde Eski Eşine Uyuşturucu Sürüklediği İddia Edilen İki Şüpheli Tutuklandı

Kırklareli'nde Eski Eşine Uyuşturucu Sürüklediği İddia Edilen İki Şüpheli Tutuklandı
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Kırklareli'nde eski eşini uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine sürüklediği iddia edilen A.K. ve eşi S.K. yakalanarak tutuklandı. Şikayet üzerine yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırklareli'nde eski eşini uyuşturucuya sürüklediği iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir televizyon programına katılan kadın eski eşi tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine sürüklendiği iddia etti. Bunun üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler A.K. ile eşi S.K.'ya yönelik operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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