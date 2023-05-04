Kırklareli'nde eğlence mekanındaki silahlı kavgada 11 kişi gözaltına alındı

Kırklareli'nde bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralanırken, olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Özerler Mahallesi'nde bulunan bir eğlence mekanında iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada N.G. silah ile vurularak yaralandı. Eğlence mekanına 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı N.G., kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin arından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili polis ekipleri 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KIRKLARELİ