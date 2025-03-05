Öcalan'ın çağrısından sonra 'PKK silah bırakır mı?' anketi yapıldı! İşte çıkan sonuç

"PKK silah bırakır mı?" anketi! İşte araştırmadan çıkan sonuç
65 bin lira maaş alan belediye başkanının özel kalemi, 200 bin TL kira ödediği rezidansta oturuyor

65 bin lira maaş verdiği özel kalemi, 200 bin lira kira ödüyor
Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL

İşte Trump ile bir akşam baş başa yemeğe çıkmanın maliyeti
Ekrem İmamoğlu 'sahte diploma' soruşturmasında ifade verdi

Ekrem İmamoğlu'ndan ilk ifadesinde sert sözler

Kırklareli'nde Düzensiz Göçle Mücadelede 8 Operasyon

Kırklareli'nde Düzensiz Göçle Mücadelede 8 Operasyon
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde gerçekleştirilen 8 operasyonda 131 kaçak göçmen yakalanırken, 7 kişi tutuklandı. Vali Uğur Turan, düzensiz göçle mücadele çerçevesinde yapılan çalışmaları ve terörle mücadele operasyonlarını açıkladı.

Kırklareli'nde geçen ay düzensiz göçle mücadeleyle ilgili gerçekleştirilen 8 operasyonda, 7 kişi tutuklanırken, 131 kaçak göçmen yakalandı.

Vali Uğur Turan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ve Kırklareli Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile Asayiş Basın Bilgilendirme toplantısı düzenledi. Vali Turan, terörle mücadele çalışmalarında Şubat ayında PKK/KCK'ya yönelik bir operasyon düzenlendiğini belirtti. Turan, FETÖ, DEAŞ, DHKP/C, MLKP ve diğer terör örgütlerine yönelik de operasyonların gerçekleştiğini aktardı. Düzensiz göçe değinen Turan, 638 Suriye uyruklu düzensiz göçmenin geçici koruma altında olduğunu ifade etti. Turan, düzensiz göçle mücadele ettiklerini belirterek, "Düzensiz göçle mücadelede ilimizde 8 operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlarda 7 kişi tutuklanmış ve 7 araca el konulmuştur. İlimizde 3 mobil göç noktasında 3 bin 10 kişiye kimlik denetimi yapılmış, bu denetimlerde 131 düzensiz göçmen tespit edilmiştir" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Tarım işçilerinin ücretlerinin en yüksek olduğu kentler belli oldu
img

Alizade'nin müstehcen klibi için harekete geçildi
img

Bir bardak çayın fiyatını gören şaştı kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar

Zincir markette vatandaşı aptal yerine koyan kampanya
Ece Gürel olayı giderek tuhaflaşıyor! 'Ruhum geride kaldı' sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı

Ece'nin "Ruhum geride kaldı" sözünün altındaki mesaj ortaya çıktı
Trump kafaya taktı bir kere: Grönland'ı öyle ya da böyle alacağız

Halka mesajı var: O bölgeyi alıp sizi dolarlar içinde yüzdüreceğiz
Dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu: Odaya girip kapıyı kilitliyorlardı

Kanal 7'nin dizi setinde yasak aşk skandalı! Olayın şahitleri konuştu
Ali Ağaoğlu kendisine doğum günü hediyesi aldı! Fiyatını duyan 'Yok artık' diyor

Ağaoğlu'ndan kendisine milyonluk doğum günü hediyesi
Antalya Havalimanı'nda bir bardak çayın fiyatını görenler şaştı kaldı

Bir bardak çayın fiyatını gören şaştı kaldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.