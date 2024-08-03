Kırklareli'nde Durdurulan Tırda 21 Kaçak Göçmen Yakalandı
Kırklareli'nde polis ekiplerince durdurulan tırın dorsesinde 21 kaçak göçmen yakalandı. Tırın durmasıyla dorsesinde bulunan kaçak göçmenler brandayı kopararak kaçmaya çalıştı. Ekipler Afganistan, Irak ve Pakistan uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.
Kırklareli'nde polis ekiplerince durdurulan tırın dorsesinde 21 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, kentin girişinde yol uygulaması yapan polis ekipleri şüphe üzerine tırı durdurdu. Tırın durmasıyla dorsesinde bulunan kaçak göçmenler brandayı kopararak kaçmaya çalıştı.
Ekipler Afganistan, Irak ve Pakistan uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı. - KIRKLARELİ