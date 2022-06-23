Kırklareli'nde durdurulan otomobilde kaçak içki ve yağ ele geçirildi - Haberler

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Kırklareli'nde durdurulan otomobilde kaçak içki ve yağ ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırklareli'nde durdurulan otomobilde kaçak içki ve yağ ele geçirildi

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde kaçak içki, yağ ve meyve suyu ele geçirildi.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilde kaçak içki, yağ ve meyve suyu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Sinanlı köyü yakınlarında jandarma ekipleri M.Y.'ye ait otomobili durdurdu. Durdurulan otomobilde yapılan aramada 372 litre gümrük kaçağı içki, meyve suyu ve yağ ele geçirildi.

Olayla ilgili M.Y. gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli Jandarma 3. Sayfa Haberler

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