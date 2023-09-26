Kırklareli'nde durdurulan araçta 4 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan kontrolde 4 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine gönderilirken araç sürücüsü ise organizatörlük iddiasıyla gözaltına alındı.