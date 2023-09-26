Kırklareli'nde durdurulan araçta 4 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan kontrolde 4 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine gönderilirken araç sürücüsü ise organizatörlük iddiasıyla gözaltına alındı.
Kırklareli'nde polis ekiplerince durdurulan araçta 4 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesinde polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca başladı. Kovalamaca sonrası Yayla Mahallesinde durdurulan araçta 4 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine gönderilirken organizatörlük yaptığı iddiasıyla sürücü gözaltına alındı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa