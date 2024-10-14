Kırklareli'nde Dron Destekli Trafik Denetimi Yapıldı
Kırklareli'nin Vize ilçesinde jandarma ekipleri, dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında sürücüler emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarıldı.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince dron destekli trafik denetimi yapıldı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Vize ilçesi Edirköy yol ayrımında dron destekli trafik denetimi yaptı.
Denetimde ekipler Emniyet kemeri kontrolü yaptı. Ekipler sürücüleri emniyet kemeri konusunda uyardı. - KIRKLARELİ