Kırklareli'nde cinsel istismar suçundan aranan şüpheli yakalandı
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Kırklareli'nde çocuğa cinsel istismar şusundan aranması bulunan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Kırklareli'nde çocuğa cinsel istismar şusundan aranması bulunan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliğince kent genelinde aranması bulanan şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.
Yapılan çalışmalar neticesinde çocuğa cinsel istismardan yakalanması ve kesinleşmiş 10 yıl 20 ay hapis cezası bulunan M.G. yakalandı.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa