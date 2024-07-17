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Kırklareli'nde çıkan yangında anızlık alanlar da zarar gördü

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Kırklareli'nde bağ evinde çıkan yangında anızlık alanlar da zarar gördü. Yangın sonucunda bağ evi kullanılamaz hale geldi ve 2 köpek yavrusu telef oldu.

Kırklareli'nde bağ evinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında anızlık alanlar da zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi şehir mezarlığı mevkisinde bağ evlerinin bulunduğu bölgeden dumanların yükseldiğini fark edenler durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile yangın söndürülürken 2 köpek yavrusu da telef oldu.

Öte yandan bağ evi kullanılmaz hale geldi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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