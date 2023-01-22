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Kırklareli'nde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

3. Sayfa Haberleri

Kırklareli'nde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken 1 kişi dumandan etkilendi.

Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken 1 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesinde bulunan bir evin oturma odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evde bulunan Habibe Peri (62) durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken dumandan etkilenen Peri, 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yangının çıkış nedenleri araştırılıyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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