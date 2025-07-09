Kırklareli'nde Ceviz Bahçesinde Yangın: 20 Dekar Zarar Gördü

Kırklareli'nde Ceviz Bahçesinde Yangın: 20 Dekar Zarar Gördü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Karahamza köyünde çıkan yangında 20 dekar ceviz bahçesi zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kırklareli'nde çıkan yangında 20 dekar ceviz bahçesi zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Karahamza köyünde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 20 dönüm ceviz bahçesi zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Polat çiftinin yargılandığı davada şirketlerle ilgili kayyum kararı

Polat çiftinin yargılandığı davada dikkat çeken kayyum kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Banka ve fonda parası olanlara kötü haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.