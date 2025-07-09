Kırklareli'nde Ceviz Bahçesinde Yangın: 20 Dekar Zarar Gördü

Kırklareli'nde çıkan yangında 20 dekar ceviz bahçesi zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Karahamza köyünde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 20 dönüm ceviz bahçesi zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KIRKLARELİ