Kırklareli'nde çeşitli suçlara karışan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kırklareli'nde gasp, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve kasten yaralama gibi suçlara karışan 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 şüpheli tutuklandı.