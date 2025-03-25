Eğitim-Sen hakkında soruşturma başlatıldı

Eğitim-Sen hakkında soruşturma başlatıldı
İmamoğlu'ndan eşi ve Erdoğan'ın annesiyle ilgili hakaretlere tepki

Eşiyle ilgili skandal paylaşım cezaevindeki İmamoğlu'nu isyan ettirdi
Cezaevinde Özgecan Aslan'ın katilini öldüren hükümlü, olayı ilk kez anlattı

Özgecan Aslan'ın katilini öldüren hükümlü, olayı ilk kez anlattı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı

CHP'li belediye başkanı ifadeye çağrıldı

Kırklareli'nde Çarpışma: İki Yaralı

Kırklareli'nde Çarpışma: İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kırklareli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kızılcıkdere köyü yakınlarında Cemal H. idaresindeki 35 AH 1402 plakalı otomobil ile Nedim G. yönetimindeki 38 LU 625 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden Cemal H. ile aynı araçta bulunan Raif H. yaralandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Öte yandan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title