Motosikletli hırsızlık şüphelileri yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Motosikletli hırsızlık şüphelileri yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Motosikletli hırsızlık şüphelileri yakalandı

Kırklareli'nde iki motosikleti çalan hırsızlık şüphelileri jandarma ekiplerince yakalandı.

Kırklareli'nde iki motosikleti çalan hırsızlık şüphelileri jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kuzulu köyünde F.A. motosikletinin çalındığını ihbar etti. Bölgeye gelen ekipler hırsızlık şüphelilerinin başka bir motosikletle gelerek hırsızlık yaptığını belirledi. Köy yolu üzerinde yapılan denetimde bir plakasız motosiklet dur ihtarına uymadı. Yaşanan kovalamaca sonucu ekipler Ö.C. (18) ve B.S.'yi (17) yakaladı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, F.A'ya ait motosikleti ormanlık alanda sakladıklarını söyledi. Motosiklet ormanlık alanda bulundu.

Öte yandan şüphelilerin kullandıkları motosikletin ise Edirne'nin Havsa ilçesinden çalındığı tespit edildi. Çeşitli suçlardan da aranan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ederken, çalınan iki motosiklet sahiplerine teslim edildi. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title