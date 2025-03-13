Kırklareli'nde Büyükbaş Hayvanlar İçin Şap Aşısı Programı Devam Ediyor

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan aşılama programı devam ediyor.

Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program çerçevesinde büyükbaş hayvanlara şap aşısı uyguluyor. Aşılama programında veteriner hekimler ve saha ekipleri, çiftçileri şap hastalığının önemi ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirirken, hastalıkla mücadelede dikkat edilmesi gereken noktaları da paylaşıyor.

Yetkililer, şap hastalığına karşı aşılama çalışmalarının düzenli olarak yapılmasının büyükbaş hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. - KIRKLARELİ