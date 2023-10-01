Kırklareli'nde Bulgaristan sınırına yakın bölgede erkek cesedi bulundu
Kırklareli'nde Şükrüpaşa köyü yakınlarında ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığı bildirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kimlik çıkmayan ceset, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kırklareli'nde Bulgaristan sınırına yakın bölgede erkek cesedi bulundu.
Şükrüpaşa köyü yakınlarında Mutlu Deresi mevkisinde ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.