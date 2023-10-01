Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kırklareli'nde Bulgaristan sınırına yakın bölgede erkek cesedi bulundu

Kırklareli'nde Bulgaristan sınırına yakın bölgede erkek cesedi bulundu

Kırklareli'nde Şükrüpaşa köyü yakınlarında ormanlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığı bildirildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Kimlik çıkmayan ceset, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.