Kırklareli'nde Buğday Tarlasında Yangın: 500 Dekar Zarar
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir buğday tarlasındaki yangın sonucu 500 dekar alan zarar gördü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Kırklareli'nde buğday tarlasında yangın: 500 dekar alan zarar gördü
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde buğday tarlalarında çıkan yangında 500 dekar alan zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde mezarlık yakınlarında bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.
Yangında 500 dekar alan zarar gördü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN ÇANLI - 3.Sayfa