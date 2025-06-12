Kırklareli'nde Buğday Tarlasında Yangın: 500 Dekar Zarar

Kırklareli'nde buğday tarlasında yangın: 500 dekar alan zarar gördü

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde buğday tarlalarında çıkan yangında 500 dekar alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde mezarlık yakınlarında bir buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangında 500 dekar alan zarar gördü.