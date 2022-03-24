Kırklareli'nde 1 ton kaçak içki ele geçirildi - Haberler

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Kırklareli'nde 1 ton kaçak içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırklareli'nde 1 ton kaçak içki ele geçirildi

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 1 ton kaçak içki ele geçirildi.

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 1 ton kaçak içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak içki operasyonu düzenledi. Üsküp beldesi ile Deveçatığı köyünde ikamet ve iş yerlerine yapılan aramada 1 ton kaçak içki, 5 fermente düzeneği, 20 bidon ve 80 şişe ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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