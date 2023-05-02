Kırklareli'nde bir kişi ayağından tüfekle vuruldu

Kırklareli'nde bir kişi, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tüfekle ayağından vuruldu.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'nde N.E. ile A.K. tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada N.E., A.K.'yi tüfekle ayağından yaraladı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından A.K. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Öte yandan, polis ekipleri N.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı. - KIRKLARELİ