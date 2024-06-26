Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yanan evde ise maddi hasar oluştu. - KIRKLARELİ