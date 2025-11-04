Kırklareli'nde Bir Ayda 648 Suçluya İşlem Yapıldı

Kırklareli'nde polis ekiplerince bir ayda suça karıştığı tespit edilen 648 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri ekim ayında gerçekleştirdiği denetimlere yönelik verileri açıkladı. Denetimler ile meydana gelen olaylarda 648 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Aranma kaydı bulunan 446 şüpheli yakalanırken, 19 tüfek, 9 tabanca ve 9 kesici alet ele geçirildi. Suça karıştığı belirlenen 148 şüpheli ise çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - KIRKLARELİ