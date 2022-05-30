Kırklareli'nde baz istasyonunun klima motorları çalındı - Haberler

Kırklareli'nde bir baz istasyonundaki klimaların motorları çalındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Deveçatağı köyünde bulunan bir baz istasyonunda klimaların motorlarının olmadığını fark eden görevliler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa