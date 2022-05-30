Kırklareli'nde baz istasyonunun klima motorları çalındı - Haberler

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Kırklareli'nde baz istasyonunun klima motorları çalındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kırklareli'nde baz istasyonunun klima motorları çalındı

Kırklareli'nde bir baz istasyonundaki klimaların motorları çalındı.

Kırklareli'nde bir baz istasyonundaki klimaların motorları çalındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Deveçatağı köyünde bulunan bir baz istasyonunda klimaların motorlarının olmadığını fark eden görevliler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli Jandarma 3. Sayfa Haberler

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