Kırklareli'nde Baraj Yakınlarında Yangın Çıktı

Kırklareli'nde barajın yakınlarında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın söndürüldü. Yangına polis ekipleri de 10 litrelik su bidonlarıyla söndürmeye destek verdi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Barajı yakınlarında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın bağ evlerinin yakınlarına sıçradı. Bunun üzerine yangının daha çok yayılmaması için bölgeye intikal eden polis ekipleri buldukları şişeler ile destek verdi.

Kısa sürede geniş alana yayılan yangına itfaiye, Orman İşletme, İl Özel idaresi ve TOMA müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KIRKLARELİ