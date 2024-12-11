Kırklareli'nde Balık Tezgahlarına Denetim
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri perakende satış noktalarında denetim gerçekleştirerek balıkların sezonluk avlanılabilir türlerini ve boy limitlerini kontrol etti. Müdür Gökhan Karaca, vatandaşların kaliteli ve güvenli gıdalara ulaşması için denetimlerin süreceğini belirtti.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri balık satışı yapılan tezgahlar denetlendi.
Kırklareli'nde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri su ürünleri perakende satış noktalarında denetim yaptı. Denetimlerde Su Ürünleri Kanunu kapsamında satışa sunulan balıkların sezonluk avlanılabilir tür kategorileri, boy limiti kontrol etti.
İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca vatandaşların kaliteli ve güvenli gıdalara ulaşması için denetimlerin devam ettiğini söyledi. - KIRKLARELİ