Kırklareli'nde atıl durumdaki park edilmiş araçlar kaldırılıyor

Kırklareli şehir merkezinde uzun süre park halinde bekleyen atıl durumdaki araçlar, zabıta ve emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilip kaldırıldı. Bu uygulama, çevre kirliliğini ve görüntü kirliliğini azaltmak amacıyla yapıldı.

Kırklareli'nde çevre kirliliğine ve görüntü kirliliğine sebep olan atıl durumdaki park edilmiş araçlar tespit edilerek kaldırıldı.

Zabıta Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, şehir merkezinde uzun süredir atıl durumda park edilen ve hurda niteliği taşıyan araçlara yönelik ortak çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan çalışmada sokak aralarında ve yerleşim bölgelerinde uzun süredir kullanılmayan araçlar tespit edilip gerekli yasal işlemler uygulandı. Çekici yardımıyla kaldırılan araçların, şehir estetiği ve trafik güvenliği açısından olumsuzluk oluşturduğu belirtildi.

Yetkililer, bu tür denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceğini ve vatandaşların da çevre düzeni konusunda duyarlı olmalarının önemli olduğunu vurguladı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
