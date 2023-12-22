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Kırklareli'nde ateşle oynayan çocuk evi yaktı

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Lüleburgaz ilçesinde bir evde küçük çocuğun ateşle oynaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi.

Kırklareli'nde ateşle oynayan çocuk evi yaktı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Özeler Mahallesi'nde bulunan bir evde küçük çocuğun ateşle oynadığı sırada çekyat alev aldı. Kısa sürede alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Evde bulunanlar tedbir için Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Lüleburgaz Kırklareli İtfaiye İtfaiye Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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