Kırklareli'nde Asayiş ve Trafik Uygulaması

Kırklareli'nde polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulamasında yapıldı.

Kırklareli merkez Yayla Mahallesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalıntı, tescilsiz, standart dışı egzoz takarak çevreye rahatsızlık verecek şekilde gürültü çıkaran, kask kullanmayan motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Ekipler bölgede 143 GBT sorgusu yaptı.

Yapılan uygulamada hırsızlık suçundan aranan bir şüpheli gözaltına alınırken bir motosiklet trafikten men edildi. Kuralları ihlal ettiği belirlenen 2 araca ise idari para cezası uygulandı. - KIRKLARELİ