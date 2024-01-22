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Kırklareli'nde Asayiş ve Trafik Uygulaması

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Kırklareli merkezinde yapılan asayiş ve trafik uygulamasında çalıntı, tescilsiz ve standart dışı egzoz kullanan motosikletlere yönelik denetim yapıldı. Uygulama sonucunda bir şüpheli gözaltına alındı ve bir motosiklet trafikten men edildi.

Kırklareli'nde polis ekiplerince asayiş ve trafik uygulamasında yapıldı.

Kırklareli merkez Yayla Mahallesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalıntı, tescilsiz, standart dışı egzoz takarak çevreye rahatsızlık verecek şekilde gürültü çıkaran, kask kullanmayan motosikletlere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Ekipler bölgede 143 GBT sorgusu yaptı.

Yapılan uygulamada hırsızlık suçundan aranan bir şüpheli gözaltına alınırken bir motosiklet trafikten men edildi. Kuralları ihlal ettiği belirlenen 2 araca ise idari para cezası uygulandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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