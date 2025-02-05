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Kırklareli'nde Asayiş ve Trafik Denetimi Yapıldı

Kırklareli'nde Asayiş ve Trafik Denetimi Yapıldı
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Kırklareli'de polis ekipleri, asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirerek 201 şahıs ve 80 aracı kontrol etti. Denetimde 2 motosiklet trafikten men edilirken, hakkında aranması bulunan 1 şüpheli yakalandı.

Kırklareli'nde polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı. Kentin belirlenen noktalarda yapılan denetimde 201 şahıs ve 80 araç kontrol edildi. Denetimde, 2 motosiklet trafikten men edildi, hakkında aranması bulanan 1 şüpheli yakalandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 7 yıla kadar hapis istemi
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