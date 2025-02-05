Kırklareli'nde Asayiş ve Trafik Denetimi Yapıldı

Kırklareli'nde polis ekiplerince asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı. Kentin belirlenen noktalarda yapılan denetimde 201 şahıs ve 80 araç kontrol edildi. Denetimde, 2 motosiklet trafikten men edildi, hakkında aranması bulanan 1 şüpheli yakalandı. - KIRKLARELİ