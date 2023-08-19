Kırklareli'nde asayiş uygulamasında iki şüpheli gözaltına alındı
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Kırklareli'nde yapılan asayiş uygulamasında, polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen 2 kişi üst araması yapıldı. Yapılan aramada, şüphelilerden bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Kırklareli'nde asayiş uygulamasında iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler durumundan şüphelendiği 2 kişinin üst aramasını gerçekleştirdi.
Aramada şüphelilerden bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - 3. Sayfa