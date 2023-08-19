Kırklareli'nde asayiş uygulamasında iki şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nde yapılan asayiş uygulamasında, polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilen 2 kişi üst araması yapıldı. Yapılan aramada, şüphelilerden bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.