Kırklareli'nde asayiş uygulaması: 2 gözaltı

Kırklareli'nde yunus ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında 2 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kırklareli'nde yunus ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamasında 2 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alına bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

Ekipler, şüphe üzerine 2 kişi durduruldu. Durdurulan şüphelilerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı. - KIRKLARELİ