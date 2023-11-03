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Kırklareli'nde aranması ve kesinleşmiş hapis cezası olan 5 kişi yakalandı

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3. Sayfa Haberleri

Kırklareli'nde aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan kişilerden 3'ü kesinleşmiş hapis cezası sebebiyle cezaevine teslim edildi.

Kırklareli'nde aranması ve kesinleşmiş hapis cezası olan 5 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 5 kişi yakalandı.

Yakalanan 5 kişiden 3'ü kesinleşmiş hapis cezası sebebiyle cezaevine teslim edildi, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Kırklareli Suç Hukuk 3. Sayfa Haberler

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