Kırklareli'nde aranması olan 35 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde polis ekiplerince aranması olan 35 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Yapılan denetimlerde 35 şüpheli yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edilirken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ