Kırklareli'nde aranma kaydı olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı
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Kırklareli'nde polis ekipleri, aranma kaydı olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişiyi yakaladı. 3 hükümlü cezaevine teslim edilirken, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kırklareli'nde aranma kaydı olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında "yakalama müzekkeresi" düzenlenen şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde, yakalanan 5 kişi gözaltına alındı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü cezaevine teslim edildi.
Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa