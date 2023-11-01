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Kırklareli'nde aranma kaydı olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı

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3. Sayfa Haberleri

Kırklareli'nde polis ekipleri, aranma kaydı olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişiyi yakaladı. 3 hükümlü cezaevine teslim edilirken, diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kırklareli'nde aranma kaydı olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında "yakalama müzekkeresi" düzenlenen şüpheliler ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, yakalanan 5 kişi gözaltına alındı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü cezaevine teslim edildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Kırklareli Suç 3. Sayfa Haberler

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