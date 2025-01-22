Kırklareli'nde Aranan 47 Şahıs Yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan 47 şahıs yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu 47 şahıs yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 17 hükümlü işlemleri sonrası cezaevine teslim edilirken diğer şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ