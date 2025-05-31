Kırklareli'nde Aranan 42 Şahıs Yakalandı

Kırklareli'nde Aranan 42 Şahıs Yakalandı
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği operasyonla, çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 şahıs yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 hükümlü cezaevine teslim edilirken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 şahıs yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 42 şüpheli yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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