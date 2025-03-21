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Kırklareli'nde Aranan 40 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde Aranan 40 Şüpheli Yakalandı
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 şüpheliyi yakaladı. Hakkında cezası bulunan 7 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler 40 şüpheliyi yakaladı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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