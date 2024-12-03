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Kırklareli'nde Aranan 36 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde Aranan 36 Şüpheli Yakalandı
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, çeşitli suçlardan aranması olan 36 şüpheliyi yakaladı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 hükümlü cezaevine teslim edildi, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranması olan 36 şüpheli yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 36 şüpheli yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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