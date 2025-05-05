Kırklareli'nde Aranan 36 Şahıs Yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 36 şahıs yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 36 şüpheli yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ