Kırklareli'nde Aranan 36 Şahıs Yakalandı

Kırklareli'nde Aranan 36 Şahıs Yakalandı
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, çeşitli suçlardan aranan 36 şahsı yakalayarak, 13 hükümlüyü cezaevine teslim etti.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 36 şahıs yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 36 şüpheli yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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