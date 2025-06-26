Kırklareli'nde Aranan 35 Şahıs Yakalandı

Kırklareli'nde Aranan 35 Şahıs Yakalandı
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 şahsı yakaladı. 20 hükümlü cezaevine teslim edilirken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 şahıs yakalandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 35 şüpheli yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler ise işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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