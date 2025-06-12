Kırklareli'nde Aranan 29 Şahıs Yakalandı
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 kişiyi yakalayarak adli süreci başlattı. 14 hükümlü cezaevine teslim edilirken, 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 şahıs yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 29 şüpheli yakalandı. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 hükümlü adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.
Diğer 15 şüpheli ise işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa