Kırklareli'nde Aranan 22 Kişi Yakalandı
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Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 22 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden 11'i tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 22 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında "yakalama müzekkeresi" düzenlenen şüphelilere yönelik denetim yaptı.
Denetimlerde "hırsızlık", "taciz", "çekle ilgili karşılıksızlık işlemi yapılmasına sebebiyet verme", "basit yaralama" ve "kasten yaralama" suçlarından aranan 22 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.