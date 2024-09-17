Kırklareli'nde Aranan 18 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde çeşitli suçlardan aranması olan 18 şüpheli yakalandı, 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 18 kişi yakalandı. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ