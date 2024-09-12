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Kırklareli'nde Aranan 18 Şüpheli Yakalandı

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Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 şüpheli yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve 5'i tutuklandı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 18 şüpheli yakaladı.

Jandarmada işlemleri gerçekleştirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma

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