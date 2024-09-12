Kırklareli'nde Aranan 18 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 18 şüpheli yakaladı.

Jandarmada işlemleri gerçekleştirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ