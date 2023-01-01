Kırklareli'nde aracına binerken tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Kırklareli'nde aracına binerken tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti Kırklareli'nde aracına binerken vurulan kişi hayatını kaybetti. Kırklareli'nde aracına binerken tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti KIRKLARELİ - Kırklareli'nde aracına binerken vurulan kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Karacaibrahim Mahallesi Dere Üstü Sokak'ta Ahmet Abak aracına binerken tüfekle vuruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince Abak'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Abak'ın cenazesi Cumhuriyet Başsavcısının incelemesinin arından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Polis ekiplerince çevredeki güvenlik kameraları incelendi. İnceleme sonucundan Abak'ın aracına bindiği isnada başka bir otomobilden tüfekle ateş edildiği tespit edildi. Olayla ilgili H.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı Kırklareli 3. Sayfa Haberler

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