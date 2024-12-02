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Kırklareli'nde 99 Araç Trafikten Men Edildi

Kırklareli'nde 99 Araç Trafikten Men Edildi
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Kırklareli'nde yapılan trafik denetimlerinde 15,291 araç kontrol edildi, eksik evrakları olan 99 araç trafikten men edildi ve 6 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Kırklareli'nde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 99 araç trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimi yaptı. 15 bin 291 aracın kontrol edildiği denetimlerde evrakları eksik olan 99 araç trafikten men edildi, 6 sürücünün ehliyetine el konuldu, sürücüler emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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