Kırklareli'nde 94 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 94 kaçak göçmen yakalanırken, olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler 94 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutukladı. Diğer şüpheli ise serbest kaldı.

Öte yandan, olaylarda kullanılan 2 araca el konuldu. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ